E’ stata un’esperienza ad alto livello la partecipazione di 25 fra atlete ed atleti delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi allenati da Marco Fregnani e Fabrizio Zani all’8° Cool Swim Meeting al Lido di Merano. Nella località altoatesina domenica scorsa si trovava una rappresentativa della Nazionale Assoluta di nuoto: tra gli altri c’erano Thomas Ceccon, Leonardo Deplano, Lisa Angiolini, Lorenzo Mora, oltre a rappresentative giovanili di Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto che hanno alzato notevolmente il livello della manifestazione. Alex Gaddoni non ha perso l’occasione per mettersi in evidenza piazzandosi secondo nei 100 metri farfalla, terzo nei 400 misti e quarto nei 200 farfalla. Altri piazzamenti vicino al podio sono stati ottenuti in campo femminile da Andrea Maltoni nei 50 e nei 100 dorso e da Giada Minelli nei 200 farfalla e nei 1500 stile libero. Va ricordato che Gaddoni ha conquistato da alcune settimane la qualificazione ai Campionati italiani di Categoria estivi, in programma a Roma dal 5 al 12 agosto, nei 200 stile libero, nei 100 e 200 farfalla e nei 200 misti; assieme a lui ci sarà Andrea Maltoni in gara nei 50 dorso.

Trasferta fuori regione da venerdì 14 a domenica 16 giugno anche per gli Esordienti B e gli Esordienti A, allenati rispettivamente da Marco Mastrapasqua e Nicolò Nonni, impegnati nel 27° Meeting nazionale “Tifernum Tiberinum” a Città di Castello.

Fra i più giovani Esordienti B si sono messe in mostra Emma Alpi prima nei 50 dorso e nei 50 farfalla ed Elena Coveri vincente nei 50 rana e terza nei 100 stile libero.

Fra gli Esordienti A non ha mancato all’appuntamento Alberto Fabbri che ha vinto nei 200 misti e nei 50 farfalla, è giunto secondo nei 400 misti e nei 100 stile libero ed ha conquistato le medaglie di bronzo nei 100 farfalla, nei 50 stile libero e nei 200 stile libero. In campo femminile Linda Martelli ha battuto la concorrenza nei 200 rana, è giunta seconda nei 100 rana ed ha preso la medaglia di bronzo nei 50 rana, nei 50 stile libero, nei 200 misti. Due medaglie di bronzo sono finite al collo di Chiara Tamburini per i terzi posti nei 50 e nei 200 dorso, una anche per Marta Zini nei 100 rana.

Ha ottenuto la medaglia d’argento la staffetta 4 per 50 stile libero formata da Linda Martelli, Matilde Zama, Chiara Tamburini, Alice Bandini.

Per i giovanissimi nuotatori Esordienti C di coach Giorgia Silimbani la trasferta umbra alle piscine dello Stadio “Libero Liberati” di Terni per i Campionati Nazionali Giovanili Libertas ha costituito l’ultimo impegno ufficiale della stagione. Adelaide Ragazzini (classe 2016) si è piazzata seconda nei 25 rana, mentre Leone Villa (2016) ha conquistato le medaglie di bronzo nei 25 dorso e nei 25 rana. Tutti i portacolori del Nuoto Sub Faenza hanno partecipato alle finali e migliorato i propri tempi, in particolare Simone Lippi (2015) giunto quarto nei 25 rana, così come la staffetta 4 per 25 mista, composta da Bruna Bucci, Matilde Vassura, Cesare Nati, Elia Nonni, e la staffetta 4 per 25 stile libero piazzatasi quarta coi “2016” Marco Pini, Leone Villa, Bruna Bucci e Matilde Vassura.

Nel settore della pallanuoto giovanile da venerdì 21 a domenica 23 giugno la squadra Under 13, rafforzata con qualche giocatore un po’ più grande, sarà impegnata a Certaldo ai Campionati nazionali Uisp, mentre la formazione Under 16 mista con elementi della Ravenna Pallanuoto ha affrontato i pari età dello Sterlino nella serata di lunedì 17 in trasferta a Bologna nell’ambito di un torneo post-campionato organizzato dalla Federnuoto regionale che si concluderà alla fine di giugno.