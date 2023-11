Rispetto per l’ambiente e solidarietà. Sono questi i valori che animano la nuova iniziativa “La Pulce nello Zaino”, Mercatino del riuso e del riciclo riservato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi fino ai 16 anni.

In programma a Ravenna sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 – in piazza XX settembre, dalle 10 alle 19 – il mercatino è a carattere gratuito; ai giovani espositori viene richiesto solo un piccolo obolo per l’associazione di volontariato Cuore e Territorio, da anni attiva in progetti di educazione e sensibilizzazione, rivolti in particolare alle nuove generazioni.

La proposta ha quindi un duplice significato: da una parte diffondere la cultura del riciclo e del riuso, dall’altra quella della solidarietà. Il tutto con un obiettivo preciso: fare crescere negli adolescenti – in un’età fondamentale per la loro formazione – queste “abitudini”, che diventeranno così radicate per tutta la vita.

Anche il luogo del “debutto” ha un significato preciso: piazza XX settembre, piazza dell’Aquila, è uno dei luoghi delle istituzioni. Vi si affacciano il palazzo comunale e quello di una nobile famiglia, che ha rappresentato Ravenna in Parlamento per lunghi anni. Nelle edizioni future “La Pulce nello Zaino” toccherà altre piazze. Il mercatino fa parte degli eventi di Art & Ciocc 2023, che animeranno il centro di Ravenna dal 17 al 19 novembre.

Si profila dunque un weekend ricco di iniziative, caratterizzato anche dall’inaugurazione, il 18 novembre, della pista di pattinaggio JFK on Ice, in piazza Kennedy.

L’organizzazione de “La Pulce nello Zaino” – attiva nei tradizionali mercatini dell’usato “La Pulce nel Baule” e “La Pulce d’Acqua” – ringrazia il cav. Giovanni Morgese, presidente di Cuore e Territorio; Art & Ciocc nella persona di Roberto Donolato, patron della manifestazione; la direzione di Confcommercio Ravenna: Giorgio Guberti, Mauro Mambelli, Paolo Giulianini, Elisa Nicolai.