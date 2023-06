Da oggi, venerdì 30 giugno, la domanda per la richiesta del Cis (Contributo di immediato sostegno destinato ai nuclei familiari che hanno la dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata) può essere compilata e presentata anche on line collegandosi al sito del Comune di Ravenna attraverso questo link: https://bit.ly/cis-online-ra

Si ricorda che c’è tempo fino al 30 agosto per chiedere l’acconto (fino a 3.000 euro) del Cis e fino al 30 ottobre per chiedere il saldo (fino a ulteriori 2.000 euro, per un totale complessivo che può quindi arrivare a 5.000 euro).

Contestualmente all’introduzione della possibilità di compilare e presentare on line le domande di richiesta del Cis e alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di Cas (Contributo di autonoma sistemazione) e di comodato d’uso gratuito dei deumidificatori (oggi, venerdì 30 giugno) vengono leggermente rimodulati i giorni e gli orari nei quali è attivo il servizio di assistenza telefonica e sono aperte le sedi dove la domanda di Cis può essere presentata e compilata in forma cartacea:

1) Sportello per i cittadini, viale Berlinguer 30, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30.

2) Ufficio decentrato via Maggiore 120, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.

3) Centro Giovani Valtorto, via Faentina 216, Fornace Zarattini, martedì dalle 14 alle 17 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

4) Ex scuola elementare di Villanova, via Villanova 74, martedì dalle 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle 14 alle 17.

5) Ufficio decentrato di Mezzano, piazza della Repubblica 10, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

7) Ufficio decentrato di Roncalceci, via Sauro Babini 184, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

8) Farmacia Boattini, via Ravegnana 815, Coccolia, lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30.

9) Ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli, via Pistocchi 41/a, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

10) Ufficio decentrato di Castiglione, via Vittorio Veneto 21, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

Si ricorda inoltre che i moduli sono scaricabili dal sito del Comune di Ravenna (sezione Alluvione Ravenna / Contributi, indennizzi e ristori / Cis) e che le domande possono essere inviate anche via pec all’indirizzo comune.ravenna@legalmail.it con oggetto “Alluvione: primo contributo per le famiglie la cui abitazione principale è stata allagata”.

Per informazioni: 0544.485080, numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.