Sono stati approvati dalla giunta due progetti riguardanti lavori urgenti di ripristino delle murature interne ed esterne della scuola primaria “Martire del Montone” e della palestra e spogliatoi a Roncalceci.

“Si tratta di interventi – ha affermato l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – che non sono rinviabili in considerazione del preminente interesse pubblico, trattandosi in particolare di servizi scolastici funzionali alle attività didattiche e sportivo/ricreative dei più giovani”.

Per quanto riguarda la scuola primaria, i lavori consisteranno nell’eliminazione delle situazioni ritenute insalubri riguardanti i fenomeni di risalita dell’umidità sulle murature e sulle pavimentazioni. Il progetto, del valore di 50 mila euro, è finanziato nel Piano degli Investimenti 2023.

Per gli interventi relativi alla palestra e agli spogliatoi, resi inutilizzabili dagli ingenti danni subiti, si tratterà di ripristinare in particolare la pavimentazione che è stata alzata e spostata dall’acqua mentre verranno risanate le murature esterne e interne attraverso il ripristino degli intonaci.

Il costo degli interventi ammonta a 120 mila euro che saranno finanziati attingendo al fondo di 300 mila euro disposto a favore del Comune da parte del Corriere della Sera quale contributo del Comitato “Un aiuto subito Emilia-Romagna”. Pertanto l’utilizzo ha comportato variazione di bilancio ai documenti contabili e programmatici del Comune.

I lavori verranno eseguiti al più presto.