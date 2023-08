A Lugo 400 domande di contributo per le case allagate

A tre mesi dall’alluvione, camminando per Lugo, è difficile scorgere segni del passaggio dell’acqua. Tuttavia sono 400 le domande di contributo per le case allagate. Molto più critica la situazione legata alle aziende. A settembre quasi tutte le scuole dovrebbero riaprire, grazie anche al sostegno di Conad e della fondazione La Stampa – Specchio dei tempi. Per il teatro Rossini si calcola 1 milione di euro di danni. Almeno 10 mesi di lavoro prima della nuova riapertura. Indispensabile l’aiuto di TgLa7 e Corriere della Sera. Danneggiati anche gli uffici dell’Unione della Bassa Romagna. Poi bisognerà affrontare le conseguenze della tromba d’aria, in particolare nelle frazioni, e la successiva rimozione dell’amianto spazzato via dal vento.