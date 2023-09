Alluvione: 139 faentini vivono ancora in albergo. Le donazioni al Comune per aiutare chi ha la casa danneggiata

Sono 139 ancora oggi i faentini che vivono in albergo dall’alluvione. 107 all’Hotel Cavallino, 32 al B&b. 27 i minori. Complessivamente 71 nuclei familiari. Nel frattempo le donazioni al Comune di Faenza, senza destinazione specifica, fino a giovedì mattina, sono arrivate a 833 mila e 330 euro. Insieme ai sindacati, si è pensato ad un piano di distribuzione per aiutare i faentini alluvionati. Si riuscirà così a distribuire 2 mila euro alle famiglie con Isee fino a 15 mila euro. Mille euro alle famiglie con Isee da 15 a 24 mila euro.

Potranno accedere al fondo i faentini che hanno presentato domanda di Cis con spese superiori a 5 mila euro. Inquilini che avevano diritto di presentare domanda di Cis, ma sono stati impossibilitati a farlo o la domanda è stata respinta perché il proprietario dell’immobile aveva già presentato domanda. Faentini che hanno presentato domanda di Cas e che al 31 agosto non hanno ancora potuto rientrare in casa.