Tanta affluenza oggi al Talk del Post presso Faventia Sales. In tarda mattinata già 2000 accessi, atteso il tutto esaurito nel tardo pomeriggio per Malika Ayane e in serata per Roberto Saviano. Domani la chiusura con, fra gli altri, l’autore di “Rocco Schiavon”, Antonio Manzini. Grande soddisfazione per Luca Cavallari, presidente di Faventia Sales per la riuscita dell’evento di grande interesse culturale.