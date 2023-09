Sono in gravi condizioni un uomo e una bambina di 10 anni che viaggiavano in sella ad uno scooter lungo via Piratello, a Lugo, intorno alle 13. L’incidente è avvenuto qualche minuto più tardi nel tratto fra le rotatorie agli incroci con via Mentana e via Di Giù. Lo scooter si è scontrato con una Skoda guidata da un 55enne. Sembra che l’auto abbia effettuato un’inversione di marcia e nella manovra abbia colpito il motorino, ma dovranno essere gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna a ricostruire esattamente le dinamiche del sinistro stradale. Dopo l’urto, l’uomo e la bambina in sella al due ruote sono caduti rovinosamente a terra. Il veicolo ha terminato la propria corsa nella riva a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza ed elimedica. Le conseguenze peggiori dell’incidente sono a carico della bambina, 10 anni circa la sua età. Caricata a bordo dell’elimedica, è stata trasportata al centro traumatologico dell’ospedale di Cesena in condizioni di massima gravità. Al Bufalini anche l’uomo, trasportato in ambulanza.