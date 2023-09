“Sbugiardato circa le risorse messe a disposizione dai decreti firmati ed esecutivi dal commissario Figliulo, ricorre anche alle menzogne ed ai mezzucci.

Continua infatti la polemica strumentale e ormai di bassa lega da parte del Pd.

Oggi il sindaco di Ravenna, De Pascale, scrive che “le risorse stanziate dal Governo per l’alluvione invece di aumentare stanno diminuendo” facendo riferimento al fatto che 10 dei 20 mln messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per finanziare gli istituti scolastici danneggiati sono stati dirottati in altri capitoli di spesa.

Quello che omette di dire però è che, al 31 di agosto, data entro cui dovevano pervenire le domande, il totale delle somme richieste ammontava solo a 10.174.736 milioni di euro.

Questo a mio avviso, dimostra solo una cosa e cioè che il Governo aveva stanziato esattamente il doppio di quanto necessario a dimostrazione che le accuse del PD sulla mancanza di fondi per l’alluvione, non solo non corrispondono a verità ma sono chiaramente strumentali.

Quanto poi all’appuntamento richiesto dai sindaci al Governo, ricordo che c’è un Commissario nominato e che è con lui che sub-commissari e sindaci si devono rapportare, è con lui che devono interagire non col Governo.

Capisco il nervosismo dei rappresentanti del Pd per i quali sta per giungere il momento in cui dovranno rispondere delle loro responsabilità, ma arrivare a dire che il Governo ‘toglie risorse’ anziché aumentarle, quando in più sedi è stato detto che i danni verranno risarciti al 100%, credo sia veramente troppo.”