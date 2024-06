Quante volte negli annunci di lavoro del settore impiantistico o produttivo si legge “è richiesta esperienza”! E chi sarebbe interessato ma non ha mai lavorato, o chi proviene da altri settori, dove può formarsi per iniziare ad acquisire competenze inerenti? Una risposta si trova mercoledì 19 giugno al Centro per l’impiego di Ravenna, quando si svolgeranno i colloqui preliminari per accedere all’Academy per elettricisti industriali organizzata da Umana S.p.A.

Aperta anche a chi non ha esperienza pregressa nel settore – purché maggiorenne, senza lavoro, con ottima conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata – l’Academy è rivolta a persone con buona manualità ed attitudine ai lavori pratici.

Si tratta di un corso interamente gratuito, della durata complessiva di circa 3 settimane, che si svolgerà a Ravenna e preparerà i partecipanti in merito a: tecniche di programmazione, installazione e funzionamento di impianti industriali. Vediamo nel dettaglio il programma del corso:

normativa di riferimento e relativi aggiornamenti

dalla lettura del disegno tecnico alla realizzazione di cablaggi elettrici negli impianti

componenti degli impianti industriali e degli impianti in strutture commerciali

sicurezza sui luoghi di lavoro

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato l’attestato di frequenza (con l’80% delle lezioni frequentate).

Ma c’è di più: l’Academy è finalizzata all’inserimento lavorativo in aziende elettriche della zona di Ravenna e provincia con contratto di somministrazione tramite Umana S.p.A. L’inserimento lavorativo previsto riguarda aziende di installazione e manutenzione di impianti elettrici (settore impiantistica), insieme ad altri professionisti come cablatori, impiantisti e quadristi, e di imprese produttive, aziende metalmeccaniche e realtà industriali che prevedono una squadra di elettricisti interna per le attività manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per prenotare il colloquio preselettivo del 19/06 al Centro per l’impiego di via Teodorico 21 a Ravenna occorre compilare questo modulo online: forms.office.com/e/iYyRTWy09E