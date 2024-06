Nicola Cavina è il nuovo allenatore del Faenza Calcio. Subentra ad Agostino Vezzoli che ha concluso la sua esperienza dopo aver riportato la squadra in Eccellenza al termine dei play off.

Già allenatore della formazione Under 19 Juniores da diverse stagioni, con importanti risultati, Nicola Cavina assume il ruolo di manager o di coach come si intende nel calcio inglese visto che continuerà a svolgere anche la funzione di direttore sportivo ricoperta in questi anni.

Una figura dunque a 360 gradi che conferma il suo forte legame con i colori biancoazzurri del Faenza Calcio dove è entrato come tecnico del settore giovanile nel 2012, nominato poi responsabile del settore giovanile nel 2014 e un anno dopo anche direttore sportivo.

E’ una sfida importante per il nuovo mister che dichiara:

“Ringrazio la società per l’incarico che mi è stato affidato, sono contento e allo stesso tempo curioso di mettermi alla prova anche in questo ruolo. Assumo l’impegno con entusiasmo e la consapevolezza che è una grande responsabilità, ma anche una motivazione a migliorarmi. So bene quanto sia importante consolidare l’Eccellenza per il movimento calcistico locale, ancora di più da quando nella scorsa stagione è stata realizzata la collaborazione con la Virtus Faenza raddoppiando in pratica il settore giovanile. Ho quindi accettato ben consapevole di essere il primo a valutare di tornare ad occuparmi solo della direzione sportiva nel caso le condizioni lo richiedessero. Sono legato al progetto societario, non a un ruolo specifico. Un progetto nato nel 2012 con il presidente Gian Andrea Missiroli e Luciano Lanzoni”.

Come giocherà la squadra?

“Accanto a giocatori confermati dalla stagione vincente appena conclusa e a giovani della Under 19. alcuni già con presenze in Prima squadra, inseriremo elementi in grado di portare esperienza, personalità, fisicità e tecnica necessarie per affrontare il salto di categoria. Come a maggio dello scorso anno, insieme a Juri Lucatini, stiamo valutando i profili più adatti a noi”.

Ha un modulo preferito?

“Non c’è un modulo che ritengo migliore, Mi piace cambiare a seconda dei giocatori a disposizione e anche in corso di partita in base alle situazioni di gioco. Fondamentale la mentalità del collettivo, un gruppo coeso su valori e obiettivi comuni”.

Nicola Cavina, il curriculum

Nato a Faenza il 14 maggio 1986, Nicola Cavina è cresciuto calcisticamente come difensore nelle squadre cittadine: Orsa, Virtus e poi Faenza nel settore giovanile prima di passare nel Castel Bolognese in Prima Categoria e Promozione. Ha poi vestito la maglia del Casola Valsenio e quindi del San Rocco dove ha iniziato parallelamente ad allenare nel settore giovanile per poi scegliere questa strada e abbandonare il calcio giocato a 25 anni. La prima esperienza è stata nella categoria “primi calci” per poi guidare gli Allievi (Under 16 e Under 17), quindi la Under 19 dalla stagione 2016-2017. Sulla panchina della Juniores ha conquistato il titolo assoluto regionale (2018-2019), ha vinto tre volte il girone (2017-2018, 2022-2023, 2023-2024), arrivando in 4 occasioni in semifinale regionale. Ha svolto anche il ruolo di vice allenatore in Prima squadra con Vezzoli in Promozione e con Dardozzi in Eccellenza. Dal 2014 è stato nominato responsabile del settore giovanile e poi anche direttore sportivo. E’ laureato in psicologia con specializzazione in psicologia dello sport e come “ sport mental coach” in programmazione neuro linguistica.