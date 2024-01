Al via la prima edizione della SPOTTED LEAGUE, il torneo di Calcio a 5 per gli studenti delle scuole superiori di Ravenna.



Il torneo vedrà affrontarsi 16 squadre rappresentanti ognuna la propria scuola, tutte in gara per eleggere la squadra campione dell’anno scolastico 2023/24.



Dopo i sorteggi di Domenica 7 Gennaio si parte ufficialmente con Domenica 14 Gennaio con la prima giornata dei gironi.



Il torneo avrà una durata di 8 settimane presso il circolo sportivo Zalamella di Ravenna fino ad arrivare ad una finalissima che premierà la squadra vincente con ingressi gratuiti ed agevolazioni presso gli eventi danzanti di riferimento di Marina di Ravenna.