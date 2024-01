Faenza cerca quattro progetti per opere da dedicare a ceramica, Motor Valley, palio e 100 Km

Faenza apre un bando per cercare progetti per quattro nuove opere da inserire all’interno della collezione del Museo all’Aperto. Le opere saranno dedicate a quattro temi che caratterizzano la città di Faenza: la ceramica, la Motor Valley, il palio e la 100 Km del Passatore, intesa come metafora di unione fra la Toscana e la comunità romagnolo manfreda. Le opere saranno collocate, rispettivamente, nella rotatoria davanti al casello dell’autostrada, dove dovrà dialogare con il boschetto presente, sulla rotatoria fra via San Silvestro e via Pana, a due passi dalla sede del Team Gresini, nella rotatoria ai piedi del cavalcaferrovia e nella rotatoria di via Canal Grande. Il bando sarà aperto dal 15 gennaio al 30 aprile e sarà finalizzato all’acquisto di due progetti per ogni opera (ai primi progetti verranno riconosciuti 2 mila euro; ai secondi mille euro). I progetti verranno analizzati dal comitato del Museo all’Aperto, che ne valuterà anche la realizzabilità, in particolare dal punto di vista dei costi