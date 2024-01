Il progetto “Comunità: che cura! Persone benessere territorio” è proseguito con il suo secondo appuntamento pubblico nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio presso il Circolo Acli di Boncellino.

Introdotto dalla vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Ada Sangiorgi e concluso dalla sindaca Eleonora Proni, l’incontro, dal titolo “Come affrontare le preoccupazioni dovute a quanto è accaduto nel nostro territorio” con riferimento in particolare alle alluvioni di maggio, ha avuto per relatori Giuseppe Angelone e Maria Grazia Attrice, psicologi e psicoterapeuti dell’Ausl Romagna. Moderato dal giornalista Alberto Mazzotti e particolarmente partecipato, è stato l’occasione per un approfondimento interessante e originale degli eventi di maggio e per una presa di coscienza del valore, anche positivo, che un’esperienza così drammatica potrà avere per la comunità dal punto di vista sociale e psicologico.

Il progetto continuerà venerdì 26 gennaio alle 17.30 presso la Sala Azzurra di Villanova con un appuntamento dedicato a “Cambiamenti cognitivi e stili di vita sani nella terza età – Strategie per un invecchiamento attivo”. Ne parleranno Federica Boschi, direttrice del Distretto sanitario di Lugo, Valerio Spada, medico di medicina generale e Roberta Foschini, psicologa del Centro disturbi cognitivi e demenze di Lugo.

Si proseguirà poi lunedì 29 gennaio alle 18 presso il centro civico di Rossetta con l’incontro “Il ruolo delle Case della comunità nei progetti di salute”: interverranno Martino Ardigò dell’Ausl Romagna e Silvia Zoli dell’Area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L’appuntamento successivo, sul tema “Adolescenza, fra socialità e isolamento”, si terrà mercoledì 31 gennaio alle 20.30 nella sala didattica delle Cappuccine a Bagnacavallo. Affronterà l’argomento la psicologa Roberta Zoli.

A ogni incontro interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Entro febbraio poi, saranno coinvolte nel progetto tutte le restanti frazioni del territorio.

“Comunità: che cura! Persone benessere territorio” è un percorso in dieci tappe pensato dall’Amministrazione comunale di Bagnacavallo per approfondire assieme alla cittadinanza l’importanza del prendersi cura, il valore della comunità e le prospettive per un benessere collettivo. È realizzato con la collaborazione del distretto sanitario di Lugo dell’Ausl Romagna e dell’Area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.