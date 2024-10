In occasione del consueto appuntamento natalizio del progetto “Grazie Babbo Natale 2022”, giunto alla sua quinta edizione ed a cura dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV, il Babbo Natale dello Sportello del sorriso di via Grado 30 ha, nei giorni 21,22, 23 e 24 dicembre consegnato i doni a 178 bambini di età tra 0 e 14 anni che frequentano appunto la struttura gestita dalla Onlus; regalando cosi la gioia e il sorriso natalizio a quei bambini meno fortunati d’altri. Un successone – soprattutto con la benedizione dei gemelli neonati maschi che il bambino Gesù ci ha fatto accogliere anche quest’anno – ha dichiarato il presidente Charles Tchameni Tchienga.

Debuttato il 21 dicembre alle ore 15:30 in Questura dove una rappresentanza dei bambini che frequentano lo sportello del sorriso di via Grado 30 erano stati ospiti alla merenda organizzata della Polizia di Stato nonché del Questore di Ravenna Dott.ssa Giusi Stellino. Con la partecipazione straordinaria del Prefetto di Ravenna Dottor Castrese De Rosa e di CGIL, Spi e UIL e Uil Pensionati.

Come dal programma, l’evento si è proseguito nei giorni 22,23 e 24 dicembre dalle ore 15:30, alle ore 18:30 presso lo sportello del sorriso di via Grado 30 sede operativa appunto della Onlus.

Questa quinta edizione del progetto”Grazie Babbo Natale 2022 “è stata realizzata col patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato All’immigrazione e con la collaborazione di: Questura e prefettura di Ravenna, associazioni sindacali CGIL, Spi – Cgil e UIL, Uil Pensionati Provinciale, Gruppo Consar, Compro Oro Il Maggiore, la coppia Manuela Cavallucci e Mattia Dall’Aglio, la Scuola materna Freccia azzurra e tantissimi benefattori ravennati che insieme anche ai loro figli si sono presentati presso lo sportello del sorriso di via Grado 30 a consegnarci i loro preziosi doni spesso già impacchettati.

Un ringraziamento particolare a tutti i miei volontari collaboratori per l’impegno e il sacrificio impiegati per la preparazione dei doni ed in questi 4 giorni di distruzione.

Colgo l’occasione per lanciare un appello alla città di una necessità di latte per la crescita sia polvere che liquido, pannolini ed omogeneizzati, poiché l’incremento del numero di richieste della parte delle famiglie indigenti che frequentano lo sportello del sorriso di via Grado 30 va molto crescendo.