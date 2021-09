Il cantautore emiliano si aggiunge oggi alla lunga lista degli ospiti che parteciperanno alla kermesse dal 1 al 3 ottobre a Faenza. La ventiseiesima edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti, che si svolgerà in centro città, vede la partecipazione di tutte le associazioni faentine e di tanti artisti. Convegni, fiere, mostre, forum e concerti. Oggi Giordano Sangiorgi in conferenza stampa ha sintetizzato i tanti appuntamenti in programma.