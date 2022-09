Grande entusiasmo ed interesse ad Aalen per Cervia, dove dopo due anni di assenza, la città giardino ha nuovamente partecipato ai Reichstädter Tage la festa più importante della città tedesca gemellata con Cervia, che coinvolge anche tutto il circondario dell’Ostalbkreis, importante e ricca provincia del Baden-Württemberg.

Calorosa e gioiosa accoglienza del sindaco di Aalen Frederick Brütting all’apertura della festa, per la delegazione della città del sale, capeggiata dall’Assessore Bianca Maria Manzi, i rappresentanti dell’IPSEOA e del Liceo Linguistico Tonino Guerra prof. Stefano Tanzi e Laura Malagutti, prof. Carmelina Dondiego dell’IC Cervia 3 in rappresentanza delle Scuole Secondarie I grado di Cervia e il Direttore della Scuola di Musica G. Rossini Matteo Salerno, insieme a docenti ed allievi.

Momento emozionante in occasione della firma del patto di amicizia tra i due direttori Matteo Salerno e Christoph Wegel delle Scuole di Musica di Cervia e Aalen, che ha come obiettivo di mettere in contatto attraverso attività di scambi culturali, studenti ed insegnanti delle due città e di fornire ai ragazzi coinvolti, obiettivi specifici per cui studiare e prepararsi durante l’anno, confrontarsi con un pubblico diverso da quello a cui sono abituati ed instaurare legami d’amicizia con persone accomunate dalla stessa passione.

Inoltre docenti ed allievi della Scuola di Musica di Cervia hanno suonato e cantato in occasione delle cerimonie ufficiali e per il numeroso pubblico presente ai Reichstädter Tage, raccogliendo calorosi applausi e apprezzamenti.

Riconfermata una grande affluenza di visitatori allo stand allestito dall’Ufficio Turismo e da Cervia Turismo, dove è sempre tangibile l’alto gradimento per il nostro territorio, è stata registrata una forte attenzione sia al prodotto turistico legato al settore balneare e collinare che a quello sportivo e culturale. Sempre molto apprezzata la qualità dei prodotti enogastronomici proposti, tra i quali il Sale di Cervia, sempre più conosciuto e utilizzato in questa regione della Germania.

Anche la stagione estiva ha potuto nuovamente contare sulla presenza di numerosi gruppi ed individuali provenienti da Aalen e tanti di loro, entusiasti del nostro territorio, hanno accompagnato parenti e amici che ancora non sono venuti in vacanza da noi a prendere del materiale turistico, utile per progettare le prossime vacanze.

Anche quest’anno i numerosi visitatori presenti allo stand, hanno potuto partecipare all’estrazione di un “buono soggiorno” per due persone per una settimana durante la prossima stagione estiva, che ha già visto significative conferme di diversi gruppi sportivi e culturali per il prossimo anno.

I legami tra le due comunità sono sempre molto forti e da entrambi le parti c’è il desiderio e l’impegno di continuare a rafforzare ancora di più il gemellaggio tra le due città anche attraverso gli scambi tra gli studenti dell’IPSEOA e Liceo Linguistico Tonino Guerra con lo Schubart Gymnasium e la Justus-von-Liebig Schule e tra Schillerschule e l’IC Cervia 2 e IC Cervia 3 e le due Scuole di Musica.