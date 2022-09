Martedì 13 settembre è stata una giornata intensa e ricca di esperienze per i dodici tra ragazze e ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Bagnacavallo, vincitori del quiz a premi sull’Europa svolto in occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio scorso, organizzata da diverse associazioni di Bagnacavallo in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo.

Il gruppo, in viaggio premio, si è recato a Roma, accompagnato dalle insegnanti Maria Federica Sangiorgi e Ada Sangiorgi, da Gabriella Foschini, presidente dell’associazione Amici di Neresheim, in rappresentanza anche di tutte le associazioni aderenti al progetto. La professoressa Paola Longanesi, oltre a fare da guida a Roma, ha tenuto una lezione interessante e partecipata sulla Costituzione e sulle istituzioni.

Il gruppo ha visitato le basiliche di Santa Maria Maggiore e San Pietro in Vincoli e ha potuto apprezzare la sede della Banca d’Italia, ma la parte più significativa è stata la visita guidata alla “Casa degli italiani”, cioè il Palazzo del Quirinale, dove ragazze e ragazzi ne hanno appreso la storia e hanno potuto ammirare i saloni riccamente arredati, lo studio del Presidente, le opere d’arte moderne presenti nel cortile interno e dentro il palazzo.

Nel pomeriggio la passeggiata ha toccato Palazzo Chigi, Montecitorio, Palazzo Madama, Fontana di Trevi e Piazza Navona.

L’ultima emozione è stata vissuta davanti all’Altare della Patria e alla Tomba del Milite Ignoto.

Le associazioni aderenti al progetto “Festa dell’Europa” di Bagnacavallo sono: Amici di Neresheim, Avis, Auser, Comunicando, Doremi, Lions, Pro loco, Amici dell’Abbondanza, Tutti per la Scuola e Bagnacavallo fa centro, oltre a Radio Sonora.