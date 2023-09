Un uomo di 47 è stato ucciso questa notte a Ravenna in via Cura, al culmine di una lite innescatasi in presumibilmente per futili motivi.

Il decesso si è verificato attorno alle 23.

La polizia ha poi bloccato il sospettato un uomo di 62 anni . Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire tutti i dettagli della vicenda