Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, entra nel merito della gestione rimborsi del dopo alluvione: “Ho ricevuto diverse segnalazioni – afferma Vitali – da parte di numerosi cittadini che hanno chiesto ristori per i propri garage e cantine allagate a seguito delle due alluvioni. Rimborsi che non sono arrivati in un primo momento e che probabilmente mai arriveranno.

Infatti, come si evince dal sito della Regione Emilia – Romagna, sono esclusi dalla prima richiesta di sussidi le cosiddette “pertinenze abitative”, ovvero garage, cantine, locali di deposito”.

“Occorre chiarire – prosegue Vitali – urgentemente se in un secondo momento anche questi danni verranno ristorati, in quanto in queste “pertinenze abitative” alloggiavano auto, elettrodomestici, che sono andati persi.

Quello che chiediamo è quindi un ulteriore sforzo – conclude Vitali – al Governo, alla Struttura Commissariale ed alla Regione ed alle Istituzioni tutte, al fine di tutelare i cittadini, confusi da una gestione del dopo alluvione ancora troppo poca corretta.”