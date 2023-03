Gli svincoli in entrata di Cotignola e Bagnacavallo, lungo l’A14 Dir, rimarranno chiusi al traffico in entrambe le direzioni, dalle 22 alle 6, dal 13 al 15 marzo, in modalità alternata, per lavori di riqualificazione delle rampe di accesso all’autostrada. Negli stessi giorni e nello stesso orario rimarrà chiuso lo svincolo di entrata di Lugo in direzione dell’A14.