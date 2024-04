Al via la prossima settimana il Forum dell’economia locale. Si tratta di un progetto del Comune di Faenza, in collaborazione con il Tavolo dell’imprenditoria della Romagna Faentina, di Unioncamere Emilia-Romagna e della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Sarà un ciclo di incontri, durante tutto l’anno, dedicato alle imprese, per disegnare un quadro aggiornato della filiera produttiva del territorio. Il primo appuntamento sarà martedì 23 aprile, alle 16, al Palazzo del Podestà.