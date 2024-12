L’Assemblea provinciale dell’Ordine degli Ingegneri ha approvato il bilancio assestato 2022 e il budget 2023.

Il bilancio assestato 2022 (dopo l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2021) assomma a circa 336 mila euro; quello di previsione per il 2023 ammonta a circa 322 mila euro, in sostanziale continuità con quanto ipotizzato negli anni precedenti.

Rileva una voce di maggiori entrate nelle previsioni 2023 per l’assegnazione all’Ordine di un contributo di € 14.000 per la partecipazione al bando PNRR per la “misura 1.4.4-Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID-CIE”: l’identificazione degli iscritti tramite SPID/CIE sarà implementata durante il 2023.

Contestualmente al bilancio di previsione, l’Assemblea ha deliberato la quota annuale di iscrizione, che è risultata invariata rispetto alle annualità precedenti (190,00 per gli iscritti ordinari; 100 € per gli U35 per i primi tre anni di iscrizione).