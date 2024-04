Sabato 20 aprile, alle ore 17:30 presso il Museo Ugonia, si terrà l’inaugurazione della mostra “Omaggio al Guercino”. In mostra una selezione di opere religiose di Giulio Ruffini La mostra, curata da Franco Bertoni, rimarrà visitabile fino al 1° settembre, tutti i sabati e le domeniche.

Giulio Ruffini (Glorie di Bagnacavallo, 1921 – Ravenna, 2011) è stato un pittore dalle molte stagioni, tutte caratterizzate, però, da un forte impegno sociale e dal tentativo di salvaguardare imprescindibili valori e principi morali.

Protagonista del clima di ascendenza neorealista degli anni Cinquanta, Ruffini ha poi declinato la sua pittura e le sue opere grafiche secondo i modi e i tempi che la sua sensibilità gli suggeriva, passando da critiche alla società consumistica a nostalgie di un passato contadino in cui, tra sogno e realtà, emerge il rimpianto di un mondo, etico e non solo del lavoro, in via di scomparsa.

In questa occasione viene presentata una serie di opere a carattere religioso degli anni Cinquanta e

Sessanta, in cui la figura del Cristo crocifisso assurge a simbolo non solo di speranza, di salvezza e di vita ma anche del dolore inflitto agli umiliati di tutti i tempi e del rifiuto di ogni ingiustizia.

Per info, visite e prenotazioni: Museo Ugonia 054685777, Ufficio Cultura 0546994405.