“I bambini sono il nostro futuro e prenderci cura di loro non è solo nostro dovere, ma un obbligo ” Questo l’inciso, che apre l’intervento della 28enne Morgana Zaltron, candidata per il MoVimento 5 Stelle di Ravenna alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.

“Lavorando presso gli asili nido e materne comunali, ho avuto la possibilità di toccare con mano la realtà che vivono ogni giorno i più piccoli.

Qualcosa di meraviglioso e complicato al tempo stesso, specialmente in un periodo particolare, come quello che stiamo vivendo in questo momento”

“Molto è stato fatto per garantire la sicurezza, all’interno delle strutture scolastiche, dal monitoraggio degli ingressi, fino alla sanificazione dei locali interni ed esterni e per questo non possiamo che ringraziare, tutti gli operatori che a vario titolo, lavorano in queste strutture.”

L’esponente pentastellata muove suggerimenti per rendere l’ambiente lavorativo un luogo più in cui vivibilità, apprendimento e socializzazione diventino insieme un unico obiettivo.

“Molte scuole hanno bisogno di interventi urgenti; penso ad uno studio approfondito atto ad implementare l’efficienza sotto a un punto di vista tecnologico, così come una radicale innovazione dal punto di vista architettonico ed energetico”.

La Zaltron, individua come non più procrastinabile l’implementazione delle attrezzature a disposizione delle scuole nido e materne comunali, per facilitare l’impegno già enorme delle educatrici e delle ausiliarie.

Attrezzature come cucine idonee, lavatrici e asciugatrici, come strumenti educativi o come apparecchi di comunicazione avanzata che le mettano in grado di comunicare in maniera nuova e rapida con i genitori

La candidata M5S, affronta anche il problema della mancanza di integrazione di personale, a fronte non solo della mole di lavoro che giornalmente gli operatori debbono affrontare, ma anche quanto essa sia necessaria in scuole nido e materne, dove i bambini debbono essere seguiti in maniera completa, profonda, che dia ad ognuno di loro momenti di educazione, socializzazione e sensibilità.

“Perché solo in questo modo, solo in un ambiente sereno, adeguato nei tempi e centrato nella presenza di punti di riferimento costanti, i bambini possono essere avviati serenamente verso il loro lungo percorso educativo”.

Conclude: “Sono convinta, che il MoVimento 5 Stelle possa operare al meglio in questo settore, troppo spesso marginalmente toccato dalle luci della ribalta politica, ma il più importante dal punto di vista formativo è sociale, di coloro che saranno il futuro di questo paese ”