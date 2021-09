Nello scorso fine settimana si sono svolte le elezioni, sia online, sia in presenza, per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ravenna. Sono risultati eletti, quali consiglieri per il quadriennio 2021-2025, i Dottori: Copertino Luca (Forestale), Corelli Biondi Luca (Agronomo), Formigatti Angelo (Agronomo), Gualtieri Giovanni (Agronomo), Marchini Antonella (Agronomo), Mariani Valeria (Agronomo Junior), Rossi Antonio (Agronomo), Sangiorgi Elena (Agronomo), Vittore Bertini (Agronomo).

Il Consiglio nella sua prima adunanza di lunedì 20 settembre ha provveduto alla nomina delle cariche statutarie di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere: sono risultati eletti Gualtieri Giovanni (Presidente), Sangiorgi Elena (Vice Presidente), Mariani Valeria (Segretaria) e Bertini Vittore (Tesoriere). Il Consiglio ha provveduto, altresì, alla nomina della Responsabile per la Comunicazione nella persona della Dottoressa Marchini Antonella.

Al termine dei lavori, il Consiglio ha espresso il più vivo e sentito ringraziamento al collega Dottore Forestale Gambetti Daniele che ha rivestito la carica di Presidente nel precedente consiglio (2017-2021).