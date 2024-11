Lasciata alle spalle la sconfitta contro Brescia, costata anche il primato in classifica, la Consar scalpita per riprendere subito il cammino interrotto. Domani, alle 18 (diretta streaming su Volleyball world tv e in differita martedì alle 15 sul canale 78 di Tele Romagna, arbitraggio affidato a Pierpaolo Di Bari di Fasano e da Beatrice Cruccolini di Perugia), è di scena a Pineto, contro l’Abba reduce da tre sconfitte di fila, che l’hanno fatta scivolare al penultimo posto, e presumibilmente animata da grande spirito di rivalsa.

“Come facciamo sempre, abbiamo analizzato all’inizio della settimana la partita contro Brescia – spiega l’allenatore della Consar Antonio Valentini – e messo in evidenza ciò che è andato e ciò che invece va migliorato. La squadra ha assorbito bene quella sconfitta: abbiamo svolto una buona settimana di allenamenti e ci siamo preparati lavorando su alcune situazioni funzionali per migliorare il nostro gioco e per il match di domani”.

Goi e compagni, finora impeccabili e implacabili fuori casa, dove hanno sempre vinto, cercano il quinto successo esterno, che sarebbe anche il quinto hurrà in altrettante partite contro la formazione abruzzese, oggi diretta da quel Simone Di Tommaso che da giocatore ha terminato la sua carriera proprio a Ravenna nell’annata 2018/19.

“Non dimentichiamo che Pineto ha fatto buone partite, penso ai due tie-break che ha giocato con Aversa e Siena – ricorda Valentini – ma nell’ultimo periodo, soprattutto nell’ultima gara con Cantù, non si è espressa al massimo del suo potenziale. A dispetto della sua classifica attuale, l’Abba è una buona squadra, con giocatori validi e in grado di esprimere una buona pallavolo. Ci aspettiamo sicuramente una formazione che metterà in campo tutto quello che ha per invertire la tendenza negativa. Noi siamo pronti ad affrontare una sfida insidiosa, complicata, come peraltro lo sono tutte in questo campionato”.

L’andamento delle prime otto giornate in effetti restituisce grande equilibrio in vetta, con sette squadre racchiuse in 4 punti, ma anche in coda con sei squadre in due punti davanti a Palmi, l’unica staccata. “La classifica di oggi dimostra il livello di questa A2, tutte le squadre si sono rinforzate e questo fa sì che il campionato sia più duro – osserva Valentini – ma anche più interessante e più bello. La classifica e i risultati non sono altro che lo specchio delle qualità delle formazioni”.

Le statistiche Sul fronte delle statistiche è un match importante per Alessio Tallone che è a 10 punti dai 100 in questa stagione, per Riccardo Copelli a cui servono tre punti per raggiungere quota 1600 in carriera e per Tommaso Guzzo, che reduce da quattro gare di fila in cui ha messo a referto più di 20 punti, ora insegue la cinquina, essendo a 26 attacchi vincenti dal traguardo dei 300 in carriera.