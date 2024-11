L’esibizione di Sara Ghinassi, faentina doc della frazione di San Barnaba, ha attirato l’attenzione del pubblico manfredo sul programma televisivo The Voice Kids. Sara è entrata nel team di Loredana Bertè.

Sara ha spiegato di aver scelto la canzone “What was I made for” di Billie Eilish perchè parla delle domande che una persona si può fare: “Perché sono fatta così? Perchè sto facendo questo ? Sono domande che mi faccio anch’io”.

Durante l’esibizione al pianoforte, dietro di lei, era presente tutta la famiglia: i genitori e i due fratelli.

“È un grande risultato proveniente dai contest musicali per talenti emergenti The Best Talent e Punta alle Stelle” dichiara un’entusiasta Ruggero Ricci. Sara proviene infatti dalla “scuola” del cantante e vocal coach Ruggero Ricci, componente della scuola di formazione MEI Academy, insieme a Giordano Sangiorgi e Giuliano Biasin.

“Si tratta di un’altra grande occasione musicale televisiva per Faenza, dopo la partecipazione dei Santa Balera a Sanremo, a febbraio, con metà dei musicisti faentini, come Kevin Cimatti, Samuele Sangiorgi, Riccardo Monti, Anna e Angela De Leo, del cantautore John Calzolari alle fasi finali di The Voice Senior in primavera e ora della giovanissima Sara Ghinassi a The Voice Kids, a segnalare che a Faenza esiste una vera e propria scuola ‘Made in Faenza’, che merita di essere valorizzata con alcuni master of school di qualità per il prossimo anno”.