I ravennati potranno avvalersi di una sala d’accoglienza tutta dedicata ai minori ed alle vittime di violenza. La nuova sala è stata allestita presso i locali della Questura e l’inaugurazione è avvenuta questa mattina.

La sala è stata pensata per accogliere al meglio sopratutto i minori, dove non mancano giochi e libri, da garantire loro un ambiente idoneo, in cui sentirsi a proprio agio, prima delle le audizioni protette per assumere le loro testimonianze.