Via libera per la ricostruzione della provinciale Valletta e per la variante di Borgo Rivola

Via libera per la ricostruzione della provinciale Valletta da Fognano a Zattaglia. Il commissario straordinario Figliuolo, nella sua visita di giovedì, ha effettuato un sopralluogo nelle zone della collina faentina più devastate dalle frane dello scorso maggio. La frana che ha portato via la Provinciale 63 all’altezza del chilometro 13 è il simbolo di questa distruzione. Si tratta dell’intervento più costoso per il ritorno alla normalità. Solo per il tratto crollato nel burrone si erano stimati lavori per quasi 4 milioni di euro. Altri 3 milioni di euro per il ripristino delle frane che caratterizzano tutta la strada in più punti. Via libera anche alla variante di Borgo Rivola lungo la Casolana: quasi 5 milioni di euro la stima iniziale per i lavori.