Via Granarolo: anche l’asfalto della pista ciclabile non è in buone condizioni

Oltre all’asfalto sempre più martoriato di via Granarolo, non veste in buone condizioni nemmeno la pavimentazione dell’adiacente pista ciclabile che collega la città con l’area industriale e la frazione di Granarolo. Mentre nel primo tratto urbano le condizioni della pista sembrano ancora buone, non appena ci si addentra nella zona industriale e, soprattutto nel lungo tratto extraurbano, iniziano le criticità. Asfalto in più punti crepato, spaccato o sollevato, in particolare dalle radici degli alberi a lato del tracciato. Una condizione poco ottimale alla sua percorrenza, come sottolineano i consiglieri comunali più legati al mondo del ciclismo sportivo.