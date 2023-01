Meno di due mesi al ritorno dell’Ultratrail Casola Valsenio, la corsa offroad ravennate che ormai è considerata uno degli appuntamenti principali del calendario primaverile romagnolo e non solo. La gara del prossimo 26 marzo ha avuto negli anni il grande pregio di diffondere presso gli appassionati la bellezza della Valle del Senio tanto è vero che la prova, che quest’anno festeggia il suo decennale, è inserita nel Trittico Valle del Senio 23, che ha già avuto la sua tappa iniziale con il Winter Trail del Poggiolo nella festività dell’Epifania e che si concluderà il 10 settembre con il secondo Vena del Gesso Trail.

Due i percorsi a disposizione degli appassionati ed entrambi molto importanti per gli appassionati perché dotati di punti Itra per la partecipazione all’Ultra Trail du Mont Blanc: chi è più allenato si cimenterà sui 52 km con un dislivello di 3.021 metri, un tracciato impegnativo che consentirà a coloro che lo completeranno di raccogliere 3 punti mentre l’alternativa è il percorso da 21 km per 1.150 metri, che garantisce un punto. E’ possibile altrimenti partecipare alla prova ludico motoria sulla distanza di 10 km.

L’appuntamento è in Piazza Sasdelli a Casola Valsenio (RA), dove verrà dato il via per la gara lunga alle ore 6:00 (necessario munirsi di lampada frontale) e per la 21 km alle 9:30. £ i ristori a disposizione per l’ultratrail più quello finale, ma la giornata non potrà che concludersi con il tradizionale pasta party, aperto anche agli accompagnatori al costo di 10 euro.

Le adesioni alla gara sono già aperte e bisogna affrettarsi considerando che i posti disponibili sono 150 per ognuno dei due percorsi. Il costo è di 50 euro per la gara lunga e 25 per la media, mentre la ludico motoria ha un prezzo di 10 euro. Scadenza delle iscrizioni fissata per il 20 marzo per l’ultra e il 24 per il trail.

Casola Valsenio, pur essendo un piccolo centro del Ravennate, è un vero scrigno di bellezze, dalla Rocca Medievale di Monte Battaglia all’Abbazia di San Giovanni Battista, principale opera religiosa nella Valle del Senio fino al Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”, con ben 450 diverse spezie ed essenze officinali, qualcosa di realmente unico. Tutti spunti per abbinare alla gara anche una piccola vacanza, godendo magari dei primi tepori primaverili.