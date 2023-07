“Non ci ha convinto la scelta effettuata per la scuola per l’infanzia perché non approviamo i criteri del PNRR (Governi Conte e Draghi) di costruirle in aree verdi.

Prendiamo atto che la scuola e’ necessaria.

Abbiamo però ottenuto, grazie all’impegno della nostra assessora Maria Pia Galletti un nuovo parco pubblico per il quartiere nell’area ex tamburello e una piastra polivalente. Con variazione di bilancio queste opere saranno finanziate prima dell’inizio lavori per la scuola.

Chiediamo inoltre un’area di laminazione nel quartiere.

Ricordiamo che a Lugo abbiamo fin qui messo a dimora oltre mille alberi, al netto di quella minima parte che fisiologicamente si secca.

Abbiamo portato la raccolta differenziata dei rifiuti dal 58% a quasi l’80% per cento in pochi mesi, nonostante le insufficienze di HERA che hanno messo a rischio l’intero progetto. Chi nega la crisi climatica e da sempre si oppone ad ogni politica ecologista usa strumentalmente il taglio di alcuni alberi per scopi elettoralistici.

Solo dando più forza ai Verdi avremo una migliore qualità della vita”.