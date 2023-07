Si preannuncia un nuovo e grande venerdì sera per il 28 luglio nel centro storico di Ravenna, sul solco degli ultimi venerdì di Ravenna Bella di Sera che, grazie all’apertura dei negozi e alle tante iniziative promosse, stanno richiamando migliaia di persone nel cuore della città.

Nel programma del 28 luglio la quarta e ultima serata dell’edizione 2023 di Ravenna BANDA di Sera, il Festival delle Marching Band.

Dalle ore 21 prenderà il via, questa volta da piazza Duomo, un corteo dal ritmo irresistibile che travolgerà tutti. A Ravenna sbarcheranno infatti i “Pulsar”, street band di percussionisti che utilizzano per la loro musica materiale riciclato da quale ricavano un sound estremamente moderno. Una marching band di grande effetto composta da giovani percussionisti e ballerini che ridanno vita attraverso i ritmi sudamericani a bidoni, secchi e lastre in disuso recuperati e riadattati per una seconda vita. Il corteo attraverserà tutto il centro e chiuderà la sua esibizione in piazza Kennedy sempre accompagnato dal corpo di ballo della Art Lab Triboo con le coreografie di Stefano Bautista, per uno spettacolo nel suo complesso coinvolgente per chiunque.

Ravenna BANDA di Sera si svolge sotto la direzione artistica di Marco Carone, in collaborazione con Diego Occhiali dell’associazione TUMM Ets.

Nell’ambito del progetto “Piazze della Solidarietà“, piazza J. F. Kennedy già a partire dalle ore 18 ospiterà invece l’iniziativa di Cantine in Città, come seconda data dell’evento estivo, ma anche come recupero della prima, prevista per fine giugno e annullata a causa del maltempo. Per tutta la serata di venerdì il gruppo di “Cantine in Città”, già promotore di iniziative simili, ha invitato a Ravenna numerose cantine vinicole di diverse zone colpite dalle alluvioni e dalle frane di maggio tra cui quelle del collettivo “Stella dell’Appennino” di Modigliana, realtà di Brisighella e altre zone della Romagna. Tutte, rigorosamente, colpite e fortemente danneggiate nelle scorse settimane. Al costo di 20 euro verrà consegnato un calice per la degustazione libera e buoni acquisto per il valore di ben 15,00 euro.

Sempre in piazza Kennedy, ancora musica live con le iniziative delle attività presenti nell’area.

L’intero Marching band Festival Ravenna BANDA di Sera e il progetto Piazze della Solidarietà sono idee del Comitato Spasso in Ravenna, frutto a sua volta dell’iniziativa delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, con il contributo del Comune di Ravenna e il sostegno de La Cassa di Ravenna.

“CANTINE IN CITTÀ” – PIAZZA KENNEDY 28 LUGLIO DALLE ORE 18 ALLE ORE 23

ELENCO DELLE CANTINE PARTECIPANTI PER IL PROGETTO “PIAZZE DELLA SOLIDARIETÀ”

Ancarani Vini – Via San Biagio Antico, 14 – Oriolo dei Fichi Faenza (RA)

Az. Agricola Ballardini Vini – Via Pideura, 50 – Brisighella (RA)

Az. Agricola Laura Zonin Olio Evo – Via del Monte, 13 – Casola Valsenio (RA)

Azienda Agricola Baccagnano – Via Baccagnano, 24 – Brisighella (RA)

Azienda Agricola Casadio Antonio – Via Traversa 10 Aprile, 5 – Cotignola (RA)

Azienda Agricola Lu.Va – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 70 – Modigliana (FC)

Fattoria Zerbina – Via Vicchio, 11 – Marzeno (RA)

Fondo San Giuseppe – Via Tura, 7 – Brisighella (RA)

Il Pratello – Via Morana, 4 – Modigliana (FC)

Il Teatro – Via Monte Trebbio, 17 – Modigliana (FC)

La Casetta dei Frati – Via dei Frati, 8 – Modigliana (FC)

Menta e Rosmarino – Via San Casciano – Modigliana (FC)

Mutiliana – Via Ibola – Modigliana (FC)

Pian di Stantino –Podere Pian di Stantino – Tredozio (FC)

Terra Sale – Via Lame, 9 – Brisighella (RA)

Torre San Martino – Via dei Frati, 11 – Modigliana (FC)

Vigne di San Lorenzo – Via della Resistenza, 54 – Brisighella (RA)

Villa Papiano – Via Ibola, 24 – Modigliana (FC)

…e altri sapori