“Martedì mattina tra foto e passaparola abbiamo scoperto che il forte vento, oltre ad aver danneggiato auto e strade in diversi punti della città, aveva fatto cadere anche il nostro galletto. Il dispiacere iniziale non ci ha fatto però perdere d’animo e, dopo aver riunito una task force con a capo l’artista e creatore dell’opera, Alessandro Turoni, nel pomeriggio ci siamo recati nella rotonda Francesco Lama per rimettere le mani sui pezzi di legno e ferro che si trovavano a terra.

È stato un pomeriggio intenso, fatto di trasporti, sostituzioni di pezzi, saldature in nuovi punti e l’aggiunta di tiranti in ferro, ma il tifo e il sostegno degli automobilisti che passavano di lì ci hanno dato la giusta carica ed energia. Il galletto è rinato come una fenice dalle sue ceneri, e ad una velocità impressionante, grazie anche ai tanti volontari che sono venuti ad aiutare. In sei ore è stato rimesso in piedi. Giusto in tempo per domani, giovedì 27 luglio, quando si terrà il finissage della mostra collettiva “La Borda” al Fontanone.

Sarà il quarto e ultimo appuntamento con la rassegna La prospettiva estiva per il Fontanone di Luglio. La mostra collettiva “La Borda” sarà visitabile a partire dalle 18:30.

In mostra in sala: Massimiliano Fabbri, Arianna Zama, Dario Molinaro, Ilaria Piccirillo.

Mentre l’installazione ripristinata in rotonda è di Alessandro Turoni, intitolata “E’ galèt de’ paciùg”.

La mostra è a cura di Filippo Maestroni, con la direzione artistica di Veronica Bassani.

A seguire dalle ore 19:00, avremo ospite Martina Liverani, direttrice di “Dispensa”, il primo bookazine italiano indipendente che racconta storie di cibo. Parleremo della nascita di questo magazine, ma soprattutto di quello che sarà il nuovo numero, dedicato proprio alla Romagna.

Alle ore 20 incontreremo gli artisti e il curatore che hanno dato anima con le loro opere a questa magnifica mostra. La serata sarà accompagnata dalla degustazione di vini del territorio, a cura di Il Teatro di Modigliana.”