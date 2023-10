È in programma per venerdì 6 ottobre alle 16, nella sala Dantesca della Biblioteca Classense, in via Baccarini 3, l’iniziativa intitolata “Le nuove frontiere della lotta alle mafie”.

Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti istituzionali del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e della presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ravenna Paola Carpi.

Seguiranno gli interventi di Federico Cafiero De Raho, vicepresidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, già magistrato e procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di Daniele Barberini, procuratore della Repubblica di Ravenna. L’incontro sarà moderato dall’assessore alla Legalità del Comune di Ravenna Igor Gallonetto.

L’evento, promosso dal Comune di Ravenna con il patrocinio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna e dell’Ordine degli avvocati di Ravenna, è accreditato per la formazione professionale dell’Ordine degli avvocati di Ravenna.

L’iniziativa è aperta al pubblico.