La campagna avviata in ottobre 2023 sta procedendo attivamente con 18.647 dosi di vaccino somministrate al 6 dicembre in provincia di Ravenna, da Medici di Medicina Generale, Farmacie e Servizi di Igiene Pubblica.

Le persone che non hanno ancora effettuato la vaccinazione possono rivolgersi al proprio Medico, alle Farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale o prenotare la vaccinazione tramite Cup o Cup Tel (800 002255) per accedere agli ambulatori vaccinali dell’Ausl Romagna.

In considerazione dell’aumento delle richieste pervenute in questi giorni e, al fine di estendere la vaccinazione anche a tutta la popolazione under 60, l’Azienda Usl Romagna ha potenziato l’offerta vaccinale in tutte le sedi distrettuali e organizzato due giornate di open day vaccinali a Ravenna, ad accesso libero, aperte a tutta la fascia di popolazione under 60, nelle seguenti date:

mercoledì 13 e mercoledì 20 dicembre 2023 dalle ore 14 alle ore 18 negli ambulatori Punto Prelievi del Cmp di Ravenna.

Le persone interessate potranno presentarsi senza appuntamento al piano terra (ambulatori Punto Prelievi Cmp-Ravenna). Alla luce dei lavori in corso che interessano il piano terra del CMP, si invita la popolazione ad accedere dall’ingresso A (entrata a destra) del CMP.

Nel caso in cui i cittadini che si recheranno agli open day del 13 o del 20 dicembre fossero già in possesso di una prenotazione a Cup sono invitati a disdirla per lasciare spazio ad altri utenti.

– Per motivi organizzativi per ciascuna giornata in libero accesso sarà possibile effettuate un numero di somministrazioni non superiori a 400.

Ricordiamo che:

– La vaccinazione non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno 3 mesi dall’ultima infezione Covid o dall’ultima vaccinazione anti Covid

– La vaccinazione non può essere effettuata se è in atto malattia acuta con febbre