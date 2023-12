Giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco, un altro incendio verso le ore 10,30 a San Pancrazio di Russi, in via Manzoni dove per cause in via di accertamento ha preso fuoco un piano cottura di una cucina in un appartamento in cui abita una anziana signora che è rimasta intossicata dal fumo e trasportata dagli uomini del 118 all’Ospedale di Ravenna. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso.