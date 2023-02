Urbanizzazione quartiere San Giuseppe: polemica sulla mancanza dei percorsi ciclopedonali

Torna a far discutere l’urbanizzazione del quartiere San Giuseppe, al centro in consiglio comunale di una interrogazione di Lista per Ravenna focalizzata sulla pericolosità dell’area per l’utenza debole della strada in questo periodo transitorio. Nei piani originali l’urbanizzazione dovrebbe essere completata in cinque anni e dovrebbe garantire di aggiungere, agli attuali residenti, mille abitanti. Dovrebbero arrivare un punto vendita Decathlon, un Eurospin, un’area sportiva, una residenza sociosanitaria e altre attività. Il tutto nei mesi scorsi è stato al centro di notevoli polemiche da parte delle formazioni ambientaliste e di sinistra. Avviata anche una raccolta firme fra i residenti. Al momento è stato costruito a tempo di record il terzo Lidl della città a ridosso della rotatoria Svezia. Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha puntato il dito contro il carente trasporto pubblico e l’impossibilità di raggiungere il punto vendita a piedi o in bicicletta. Mancano, oltre ai percorsi o a degli stradelli laterali alle strade, persino gli attraversamenti pedonali, i marciapiedi o qualche banchina.