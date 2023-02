È tempo di organizzare la nuova edizione ( siamo giunti al 14° anno) della Fiera dell’Agricoltura AgRiolo che si svolgerà a Riolo Terme, il 14/15/16 aprile 2023.

Sabato 11 febbraio , alle ore 20:30, i membri dell’Associazione Fat Agri si ritroveranno per una cena insieme e per l’occasione potranno discutere su nuove idee o iniziative da proporre in Fiera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Parrocchia di Riolo Terme.

Molte sono le iniziative legate alla fiera già programmate, a partire dalla cena di presentazione che si terrà giovedì 16 marzo presso I.A.S.Pellegrino Artusi di Riolo Terme.