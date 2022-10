In tanti ad osservare l’eclisse di sole

Il fascino dell’eclisse, anche se parziale. In tanti nella mattinata di martedì si sono fermati a guardare la luna coprire una porzione di sole fra le 11 e le 13. L’Associazione Ravennate Astrofili ha organizzato al Planetario dei Giardini Pubblici un punto di osservazione in sicurezza, mettendo a disposizione diversi dispositivi e dimostrando come chiunque, anche in casa, possa costruire una postazione d’osservazione sicura senza particolare impegno. Lo stesso ha fatto il Gruppo Astrofili faentino nel campo sportivo delle Carchidio-Strocchi.