Un uomo è stato investito da un treno lungo la linea ferroviaria Russi-Bagnacavallo. Inutili purtroppo si sono rivelati i soccorsi. Si tratta di una persona classe 1972, non residente nella zona. L’incidente è avvenuto nei pressi del passaggio a livello di via Boncellino, a Bagnacavallo, bloccando la circolazione dei treni. Non è escluso si sia trattato di un gesto volontario. Su quanto avvenuto stanno però indagando i Carabinieri. Sul posto anche i tecnici delle Ferrovie.