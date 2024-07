“Esprimiamo entusiasmo e soddisfazione per la scelta di tutto il centro destra di appoggiare la candidatura di Elena Ugolini a presidente della regione Emilia Romagna”, così in una nota congiunta Marta Farolfi, senatrice di Fratelli d’Italia e vicesindaca di Brisighella e Alberto Ferrero, coordinatore provinciale del partito.

“Siamo convinti che la sua autorevole candidatura possa finalmente dare la possibilità alla nostra regione di avere un cambio di passo dopo decenni di amministrazioni guidate dalle stesse persone e dalle stesse logiche.

L’Emilia Romagna ed i suoi cittadini meritano senz’altro di più ed una persona come Elena, che ha già dimostrato tutte le sue capacità in ambito professionale, nel momento in cui sarà alla guida della regione potrà farle esprimere tutto il suo potenziale.

Noi di Fratelli d’Italia saremo a fianco ad Elena in questa competizione elettorale e siamo convinti che tutti insieme potremmo realmente fare voltare pagina all’Emilia Romagna”.

Rosaria Tassinari, deputata e presidente coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna per Forza Italia, ha invece così commentato la scelta dell’alleanza di centrodestra: “Credo che la candidatura di Elena Ugolini sia il giusto punto di incontro tra impegno, competenza ed una visione politica moderata come quella incarnata dal centro destra e da Forza Italia in particolare.

Mettere la famiglia e le persone al centro del programma è esattamente la visione di Forza Italia, nel solco di una impostazione cristiana della politica che poi si traduce in atti concreti.

C’è un altro aspetto importante, poi, nella candidatura di Elena Ugolini che è appunto l’apertura a tutti quei cittadini che si interessano di politica ma non si riconoscono in un partito definito: a Forlì conosciamo bene questa esperienza che si è rivelata vincente e io confido che la stessa formula possa avere successo anche a livello regionale portando finalmente ad un vero cambiamento politico in Emilia-Romagna dopo tanti anni di immobilismo e di scelte Bologna-centriche”.