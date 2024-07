Telefonia mobile: Ravenna pronta ad esprimersi contro i nuovi limiti imposti dal Governo

Il consiglio comunale di Ravenna è pronto a schierarsi contro l’aumento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, stabilito dal Governo il 30 dicembre scorso con la Legge sulla Concorrenza.

Tutto nasce dalle polemiche scoppiate a causa dell’installazione della nuova antenna 5G al parco Montessori. A seguito di quelle polemiche, già nell’aprile del 2023 la maggioranza in consiglio comunale aveva proposto, approvato all’unanimità, un ordine del giorno in vista dell’entrata in vigore della nuova legge. Ora che le nuove norme sono diventate realtà dal dicembre dello scorso anno, Lista per Ravenna proporrà una delibera con la quale il consiglio comunale tornerà ad esprimersi contro gli aumenti stabiliti dal Governo. In commissione consiliare è già arrivato il parere favorevole della giunta e in sostanza della maggioranza, che ha chiesto piccole modifiche al testo, senza però cambiarne la sostanza del contenuto.