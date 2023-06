Sono in arrivo in Bassa Romagna i centri estivi gratuiti di Radio Sonora. A Bagnacavallo proseguirà il progetto «Estate in radio», con attività diversificate che possano spaziare tra vari linguaggi giovanili, valorizzando il protagonismo e l’aggregazione giovanile. Nei Comuni di Alfonsine, Cotignola, Conselice, Fusignano, Lugo e Massa Lombarda il Servizio Nuove generazioni dell’Unione in collaborazione con Radio Sonora e le associazioni Sonora Social Club, Filmeeting e Parco delle lavandaie propongono il progetto «La bella estate», con percorsi laboratoriali capaci di toccare vari ambiti e linguaggi giovanili.

Tutte le attività saranno portate avanti da operatori specializzati e i ragazzi di tutto il territorio potranno scegliere (indipendentemente dalla residenza) a quali percorsi iscriversi.

Ad Alfonsine il campo si terrà al centro Free to fly (corso Garibaldi, 55) dal 3 al 14 luglio, con laboratori creativi (tra cui uno di serigrafia), momenti aggregativi e sportivi.

A Bagnacavallo il campo sarà nella sede di Radio Sonora, in via Bedeschi, 9, dal 19 giugno al 28 luglio: corso di serigrafia, riciclo carta, dj set, laboratori audiovisivi e cucito creativo sono alcune delle opportunità tra cui poter scegliere.

A Cotignola i ragazzi saranno ospitati alla scuola secondaria «Luigi Varoli» dal 26 giugno al 21 luglio e si potrà scegliere tra laboratorio di fotografia, tecniche pittoriche, arte e audiovisivo.

A Fusignano le attività saranno dal 19 al 30 giugno, nella cornice del parco Primieri.

A Lugo il centro sarà diviso tra il Parco delle lavandaie e la sede della consulta Lugo ovest, dal 19 giugno al 14 luglio.

A Massa Lombarda appuntamento al Museo della frutticoltura (via Amendola, 40) dal 19 al 30 giugno.