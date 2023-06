E’ online sul sito istituzionale del Comune il bando pubblico per la selezione di cinque componenti della nuova Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P) per il periodo 2024/2028.

C’è tempo fino alle 12 del 27 luglio 2023 per le autocandidature.

La selezione è finalizzata all’individuazione dei componenti esterni e in particolare di tre profili (A) con competenze in materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio e/o la progettazione edilizia e urbanistica e/o la tutela dei beni architettonici e culturali, tra i quali verrà nominato il Coordinatore tecnico e il supplente in caso di assenza di quello effettivo nonché di due profili (B) con competenze in scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.

“La Commissione – afferma l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte – è un organo consultivo di cui il Comune si avvale per la valutazione della qualità degli interventi di trasformazione del territorio e del loro inserimento nel paesaggio urbano e rurale, coerentemente con quanto disposto dagli strumenti della pianificazione comunale. I suoi pareri, obbligatori e non vincolanti, sono però fondamentali per orientare e determinare le scelte finali. Mi preme nell’occasione ringraziare i membri della Commissione uscente, auspicando che anche la prossima possa essere costituita da professionisti ugualmente validi e attenti”.

Tra i requisiti, oltre quelli generali richiesti nelle selezioni pubbliche, rientrano quelli professionali: per il profilo A tutti i candidati devono alternativamente essere iscritti all’albo professionale degli ingegneri civili e del territorio oppure all’albo professionale degli Architetti P.P.C.

Per il profilo B i candidati devono alternativamente essere iscritti all’albo professionale dei Geologi oppure dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali; all’Albo degli Architetti – sezione pianificatori oppure all’Albo dei Biologi oppure dei Periti Agrari laureati.

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, inoltrando la documentazione richiesta all’indirizzo PEC: uoga-economiaterritorio. comune.ravenna@legalmail.it , preferibilmente da un indirizzo di posta elettronica certificata. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della domanda di autocandidatura con i relativi allegati, questi ultimi dovranno pervenire esclusivamente in formato PDF corredati da firma digitale o autografa (a pena di esclusione).