Il Temporary Shop di Confcommercio si prepara ad ospitare una nuova attività. Nello spazio che Confcommercio mette a disposizione delle imprese – al civico 38/39 del Pavaglione – oggi, sabato 1° aprile alle ore 15.30, inaugurerà “J.NESS DI VANESSA ANCARANI”.

Alla presenza dei dirigenti di Confcommercio e dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione avverrà l’inaugurazione dello spazio che fino al periodo estivo ospiterà Vanessa Ancarani con il suo progetto di impresa: esposizione e vendita di abbigliamento e accessori uomo-donna di seconda mano e vintage, in un progetto in cui estetica, etica e sostenibilità si completano.

Il Temporary Shop, negozio temporaneo, nasce come luogo – spiega Massaccesi Direttore Confcommercio – in cui è possibile vendere i propri prodotti o servizi in tutta libertà, sia di allestimento che di gestione, misurarne il gradimento del pubblico, per un tempo limitato – da poche settimane fino a qualche mese. Vanessa infatti, in questo periodo valuterà la sostenibilità e fattibilità della sua idea di impresa, per trasformarla, ci auguriamo, in una nuova presenza imprenditoriale permanente sul nostro territorio.