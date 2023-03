Dopo oltre 7 ore di discussione, approvato il bilancio del Comune di Ravenna

Dopo oltre 7 ore di discussione in consiglio comunale, giovedì è stato approvato il bilancio del Comune di Ravenna. Da una parte in questi giorni le opposizioni hanno criticato la manovra per l’aumento della tassazione locale, strategia non adottata da alcuni comuni limitrofi come Ferrara, Forlì o Rimini; dall’altra la maggioranza ha sottolineato come si è garantita la continuazione dei servizi educativi, sociali, culturali e ambientali a fronte di un aumento delle spese, dovuto all’inflazione e al caro prezzi sia in campo energetico, sia in campo edilizio. Ravenna inoltre non ha più potuto godere della rateizzazione dell’Imu sulle piattaforme.

Il bilancio di parte corrente quota complessivamente oltre 217 milioni di euro. La spesa per investimenti per il 2023 è prevista in quasi 117 milioni di euro: oltre 51 per la viabilità e la pubblica illuminazione, quasi 30 per l’edilizia scolastica, quasi 2 per l’edilizia sportiva, 3,4 per il patrimonio storico/culturale, 8,7 per interventi a rilevanza sociale, oltre 6,5 per la tutela dell’ambiente e del territorio e il verde urbano.