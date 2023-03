Alla luce delle richieste di tamponi e vaccini anti-covid oramai estremamente ridotte su tutto il territorio, l’Azienda USL della Romagna riorganizza le attività a partire dal 1 aprile. Ecco cosa cambia.

Ravenna: Ambulatorio Centro Prelievi CMP (con entrata dall’esterno) per tamponi molecolari per diagnosi e antigenici di guarigione (limitatamente alle categorie già previste, cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione), dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle 13.30.

Faenza – Dal 1 aprile sarà sospesa l’attività del Drive through allestito nel piazzale Tamburini. È attivo l’Ambulatorio vaccinale dell’Igiene Pubblica (Via Zaccagnini 22) solo per tamponi antigenici di guarigione (limitatamente alle categorie già previste, cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.30 alle 13.

Lugo – Dal 1 aprile sarà sospesa l’attività del Drive through allestito nel piazzale Gramigna. Dal 3 aprile sarà operativo l’Ambulatorio vaccinale Igiene Pubblica (Viale Masi 20) solo per tamponi antigenici di guarigione (limitatamente alle categorie già previste cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione), il martedì e giovedì dalle ore 12.30 alle 13.

Rimini– Dal 1 aprile sarà sospesa l’attività del Drive through allestito all’ospedale Infermi. Dal 3 aprile i tamponi molecolari per diagnosi e antigenici di guarigione (limitatamente alle categorie già previste cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione) saranno effettuati al Colosseo, presso l’Ambulatorio A (scala D, piano terra con accesso dal cortile interno) il lunedì, mercoledì venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle 16.

Forlì – Dal 1 aprile sarà sospesa l’attività del Drive through allestito in via Punta di Ferro. Dal 3 aprile i tamponi molecolari per diagnosi saranno effettuati al Punto Prelievo Via Colombo n.13 (INGRESSO F) dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 15. I tamponi antigenici di guarigione, limitatamente alle categorie già previste cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione, continueranno ad essere effettuati all’Ambulatorio vaccinazioni dell’Igiene Pubblica in Via della Rocca, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15 martedì e giovedì dalle 16 alle 17.

Cesena- Dal 1 aprile sarà sospesa l’attività del Drive through allestito alla Fiera di Pievesestina. Dal 3 aprile i tamponi molecolari per diagnosi e antigenici di guarigione (limitatamente alle categorie già previste cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione) saranno effettuati nella sede del Dipartimento di Sanità Pubblica in Via Marino Moretti 99 – Ambulatorio al Piano Terra (con ingresso dall’esterno), il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12 alle 13; il martedì e giovedì dalle ore 15 alle 16.

SEDI ED ORARI VACCINAZIONI ANTI – COVID DAL MESE DI APRILE

Ravenna – dal 1 aprile l’attività vaccinale si trasferirà dal Centro Commerciale Esp al Punto Prelievi CMP piano terra – via Fiume Abbandonato 134, e sarà garantita il lunedì e il martedì dalle ore 14 alle 17.30

Faenza – Ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica – via Benigno Zaccagnini 22. Attività vaccinale: il mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30.

Lugo – Ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica – Viale Tullio Masi 20. Attività vaccinale: il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30

Rimini – dal 1 aprile l’attività vaccinale si trasferirà dal Toys Center negli Ambulatori vaccinali dell’Igiene Pubblica del Colosseo (Via Coriano 38) e sarà garantita il martedì dalle ore 10.30 alle 12.30.

Riccione – Ospedale di Riccione, presso i locali dell’Igiene Pubblica via Formia (Palazzina Direzione Medica), Attività vaccinale: il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30

Forlì – Ospedale Morgagni-Pierantoni – Padiglione Vallisneri, presso il Punto Prelievi. Attività vaccinale: il giovedì dalle ore 14 alle 16.30.

Cesena – dal 1 aprile l’attività vaccinale si trasferirà dalla Piastra Servizi dell’Ospedale Bufalini negli Ambulatori vaccinali dell’Igiene Pubblica di Piazza Magnani 146 (scala B – II° piano) e sarà garantita il venerdì dalle ore 14 alle 16.30.