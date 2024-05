Una giornata per ringraziare volontari e donatori che hanno aiutato il Museo Zauli a riaprire

Un giorno del ringraziamento per omaggiare tutti coloro che hanno aiutato il Museo Carlo Zauli a riaprire dopo l’alluvione. Venerdì 31 maggio, in occasione del XXII compleanno del polo culturale, il museo ha organizzato un appuntamento che avrà inizio alle 17 al parco San Francesco e poi proseguirà fino alle 23.30 in via della Croce. Invitati volontari e donatori che hanno aiutato e sostenuto l’ente. Non mancheranno ovviamente l’arte, la musica, i prodotti enogastronomici e un omaggio alle altre realtà del quartiere.